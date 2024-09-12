Россмя обстріляла касетними боєприпасами Ізюмський район: є загиблі та поранені
Внаслідок російського удару касетними боєприпасами по житловому кварталу в Боровій Ізюмського району на Харківщині загинули дві людини, ще 7 постраждали, горять житлові будинки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами Синєгубова, попередньо, ворог використав касетні боєприпаси, що влучили у житловий квартал. У результаті атаки загинув цивільний чоловік, також з-під завалів деблокували тіло жінки. Наразі відомо про 7 постраждалих.
Очільник ОВА зазначив, що росіяни застосували тактику подвійного удару.
Що передувало:
- Уночі 12 вересня російські загарбники обстріляли житлові будинки у селі Борова на Харківщині, з-під завалів рятувальники дістали живу літню жінку.