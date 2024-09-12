При холодній зимі відключення будуть, навіть якщо відремонтують генерацію - Кудрицький

За холодної погоди взимку відключення світла будуть, навіть якщо реалізують всі плани з ремонту об'єктів генерації, повідомляє Економічна правда.

Про це пов ﻿ ідомив колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю ЕП, яке було записане 9 вересня.

За його словами, відключень світла може не бути лише за сценарієм, коли всю зиму буде плюс 5 або плюс 15 градусів і немає нових обстрілів енергетики з боку РФ.

"Але ми розуміємо, що він (сценарій - ЕП) суто теоретичний. Я вважаю, що за холодної погоди відключення будуть, навіть якщо всі плани з відновлення генерації будуть реалізовані", - зазначив Кудрицький.

Він додав, що відключення світла опалювального сезону можуть початися з грудня, бо в листопаді може не бути холодної погоди.

"А саме холодна погода (взимку - ЕП) буде тригером для того, щоб вводити обмеження електроспоживання", - заявив він.

В теплі періоди зими, коли температура буде вище 0, Україна може обійтись без відключень, додав Кудрицький.

"А якщо буде якийсь холодний період, ну, наприклад мінус 10 середньодобова температура, то я не бачу, чим можна покрити дефіцит", - підсумував він.

Нагадаємо:

Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький не вважає, що Україну очікує катастрофа цієї зими через обстріли енергооб'єктів та відключення електроенергії.