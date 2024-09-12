Поліція повідомила про побиття нардепом перехожого у Києві
У четвер, 12 вересня, у Києві народний депутат ударив людину. Про це поінформувала Нацполіція, повідомляє Новое время.
Правоохоронці уточнили, що інцидент стався в Печерському районі столиці. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України.
Наразі потерпілий перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка.
Пізніше в Мережі повідомили, що йдеться нібито про народного депутата від партії Слуга народу Олександра Куницького.