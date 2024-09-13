Росіяни завдали авіаудару по Охтирці в Сумській області, є пошкодження

Вранці 13 вересня росіяни здійснили авіаційний удар по Охтирці на Сумщині, застосувавши КАБ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила військова адміністрація Сумської області.

В ОВА зазначають, що зафіксовано один вибух.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства.

"На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються".