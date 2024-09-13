У Раді працюють над оподаткуванням міжнародних посилок - Гетманцев

Депутати вже працюють над законопроєктом зі скасуванням митних пільг для міжнародних посилок, повідомляє Економічна правда.

Про це розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Наразі він розробляється", – повідомив ЕП Гетманцев.

Втім, коли саме цей законопроєкт може побачити світ – невідомо.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів пропонує зміни в оподаткуванні міжнародних поштових та експрес-відправлень.