"Ощадбанк" запустив нову послугу для підприємців і бізнесменів - QR-оплату, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Переваги QR-оплат

В "Ощадбанку" розповіли, що QR-оплата стає незамінним інструментом для малого бізнесу в онлайн-просторі, оскільки ця інноваційна технологія дає підприємцям можливість приймати платежі швидко та безпечно - просто розміщуючи QR-код у своїх цифрових матеріалах.

"Клієнти можуть миттєво сканувати код камерою смартфона та здійснювати оплату, що значно прискорює процес покупки та покращує обслуговування" , - пояснили у прес-службі.

Серед ключових переваг QR-оплати виділяють, перш за все, надання підприємцям доступу до повної аналітики та детальної статистики платежів (що допомагає глибоко аналізувати фінансові потоки, відстежувати тренди продажів та краще розуміти поведінку клієнтів).

Маючи такі дані, підприємці можуть:

схвалювати обґрунтовані рішення щодо розвитку бізнесу

оптимізувати асортимент

покращувати маркетингові стратегії

Крім того, завдяки запровадженню QR-оплат, підприємці заощаджують на придбанні спеціального обладнання (оскільки для приймання платежів потрібен лише смартфон).

Насамкінець, QR-оплата забезпечує можливість безконтактних платежів - що відповідає сучасним вимогам безпеки, адже завдяки високому рівню шифрування даних ця технологія гарантує надійний захист від шахрайства.

Отже, на думку експертів, впровадження такого сучасного способу оплати не лише спрощує процес продажів, але й підвищує довіру клієнтів.

Як почати працювати з QR-оплатами

Для того, щоб отримати можливість працювати з QR-оплатами, підприємцям потрібно оформити відповідний сервіс і налагодити його роботу:

укласти договір інтернет-еквайрингу﻿ з "Ощадбанком"

отримати індивідуальний доступ до особистого В2В-кабінету торговця

сформувати QR-код у В2В-кабінеті

забезпечити розміщення QR-коду на своєму сайті або в друкованому вигляді у зручному для клієнтів місці (стійка адміністратора, вітрина товарів тощо)

відслідковувати платежі та керувати операціями в В2В-кабінеті

У банку уточнюють, що в особистому кабінеті є можливість сформувати виписку успішних операцій за певний період (із відправленням на пошту).

Кошти зараховуватимуться на розрахунковий рахунок наступного дня загальною сумою з вирахуванням комісії банку.

При цьому тариф за послугою інтернет-еквайрингу становить 1,50% суми операції.

Насамкінець "Ощадбанк" підготував зручну інструкцію﻿, яка допоможе отримати доступ до кабінету, сформувати код або перевірити статус операцій.

Умови користування картками "Ощадбанку"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" змінив умови користування деякими картками. Йдеться, зокрема, про роботу карток, термін дії яких закінчився після лютого 2022 року.

Крім того, "Ощадбанк" відкрив нову депозитну програму "Моя перемога" - із відсотковою ставкою 13,5%. Депозит можна відкривати терміном дії на 6 місяців, а мінімальна сума вкладу - 10 тис. грн.

Програма передбачена як для гривневих, так і для доларових капіталовкладень.