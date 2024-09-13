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Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду. Це вже 25-те постачання військової техніки від Гельсінкі, пише Валерия Полищук, РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Фінляндії.

Вартість нової партії оцінюють приблизно в 118 мільйонів євро, а загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією від початку війни, сягнула 2,3 мільярда євро.

"Військова ситуація в Україні залишається серйозною. Фінляндія, як і обіцяла, продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше послання партнерам - не здаватися", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Подробиць про зміст, терміни і способи доставки допомоги не розкривають із міркувань безпеки.

Підтримка України від Фінляндії

З початку повномасштабного вторгнення Фінляндія активно підтримує Україну в гуманітарній, фінансовій та військово-технічній сферах.

У квітні президенти Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає довгострокову підтримку з боку Гельсінкі та поглиблення співпраці між двома країнами.

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