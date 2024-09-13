На Одещині затримали ще 4 паліїв автомобілів військових

На Одещині Служба безпеки та Національна поліція затримали ще чотирьох підозрюваних у підпалах автівок, що належали військовим. Серед них троє неповнолітніх, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Одеська обласна прокуратура, Служба безпеки України.

Серед підозрюваних – двоє 16-річних хлопців, 22-річний переселенець із Луганщини та 17-річний житель Ізмаїльського району. Вони шукали "легкий заробіток" через Telegram-канали, де потрапили під вплив російських спецслужб.

Зловмисники знаходили автівки з ознаками приналежності до ЗСУ, фотографували їх для підтвердження. Після отримання схвалення вони обливали машини запалювальною сумішшю та підпалювали, фіксуючи процес на відео, щоб отримати оплату. Таким чином, вони знищили шість службових автомобілів українських захисників, але так і не отримали обіцяної винагороди від окупантів.

Підозрюваних затримали після чергового підпалу. Під час обшуків правоохоронці вилучили засоби підпалу та мобільні телефони з доказами їхньої діяльності на користь Росії.

Затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Наразі всі підозрювані перебувають під вартою, і їм загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі.