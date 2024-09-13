Корупція на Чернівецькій митниці: НАБУ та САП завершили розслідування

НАБУ і САП завершили розслідування у справі злочинної організації на Чернівецькій митниці, члени якої заподіяли державі 290 млн грн збитків, забезпечуючи незаконну мінімізацію митних платежів за схемою так званого сірого імпорту, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП.

Згідно з їх повідомленнями, до організації входили чинні та колишні службовці Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради, а також представники місцевого бізнесу.

Схема діяла у 2017-2019 роках. Тоді начальником митниці був колишній депутат Чернівецької обласної ради Микола Салагор.

Як встановило слідство, учасники організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

За останньою схемою, службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду.

Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення та сплати занижених платежів.

Як йдеться в повідомленнях, 16 квітня 2024 року НАБУ і САП викрили злочинну організацію та повідомили про підозру 11 особам.

У цій справі про підозру повідомили:

3 службовим особам Чернівецької митниці;

8 фізичним особам, учасникам злочинної організації.

"Ці схеми діяли тривалий час, а її учасники поводилися цинічно та зухвало. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття" , - розповіли в САП.

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