ССО показали кадри бойової роботи на території Курської області
Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили відео бойової роботи на території Курської області РФ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба ССО.
"Це відео, зняте в Курській області, – одна з небагатьох можливостей побачити зсередини, як працюють наші бойові групи на території противника".
Зазначається, що під час роботи на Курщині воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій організували засідку на бійців противника. Результатом цієї роботи став один знищений російський солдат і двоє поранених.
Вказано, що бойова група ССО України, виконавши завдання, відступила без втрат.