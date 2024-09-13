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Президент Зеленський зустрівся із Борисом Джонсоном у Києві

Президент Зеленський зустрівся із Борисом Джонсоном у Києві
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.﻿ З посиланням на сайт Офісу Президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Джонсон приїхав до Києва для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. 

"Глава держави подякував Борису Джонсону за його увагу до України, лідерство в забезпеченні необхідної міжнародної допомоги у 2022 році та активну публічну адвокацію на підтримку нашої країни.
Під час зустрічі обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні", - йдеться в повідомленні. 

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