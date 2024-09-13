Президент Зеленський зустрівся із Борисом Джонсоном у Києві
Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. З посиланням на сайт Офісу Президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
Джонсон приїхав до Києва для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
"Глава держави подякував Борису Джонсону за його увагу до України, лідерство в забезпеченні необхідної міжнародної допомоги у 2022 році та активну публічну адвокацію на підтримку нашої країни.
Під час зустрічі обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.