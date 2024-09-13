Президент Зеленський зустрівся із Борисом Джонсоном у Києві

Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з експрем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.﻿ З посиланням на сайт Офісу Президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Джонсон приїхав до Києва для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Глава держави подякував Борису Джонсону за його увагу до України, лідерство в забезпеченні необхідної міжнародної допомоги у 2022 році та активну публічну адвокацію на підтримку нашої країни.