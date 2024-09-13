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В "Укренерго" повідомили, що у суботу відключати світло не будуть

В "Укренерго" повідомили, що у суботу відключати світло не будуть
Фото: Рixabay

В Україні у суботу, 14 вересня, не будуть застосовуватись графіки відключення світла. Однак українців просять економно споживати електроенергію.﻿ З посиланням на "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Завтра, 14 вересня, заходи обмеження не прогнозуються", - сказано у повідомленні.

Українців просять раціонально користуватися електроенергією та уникати одночасного ввімкнення кількох енергоємних приладів, особливо під час пікових годин з 10:00 до 16:00.

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