РФ порушила кримінальну справу та оголосила у розшук командувача ОК "Північ"

У Росії порушили кримінальну справу та оголосили в розшук командувача ОК "Північ" Дмитра Красильникова нібито через скоєння воєнних злочинів на території Курської області РФ﻿. Про це заявили у Слідкомі РФ, повідомляє Ділова столиця.

Так, його звинувачують у нібито скоєнні низки злочинів одразу за 9 статтями кримінального кодексу РФ, зокрема у теракті, вбивстві, навмисному знищенні чужого майна тощо.

За даними слідчого комітету, під командуванням Красильникова військові 22, 80 та 61 бригад нібито завдавали ракетних ударів по житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури, а також буцімто встановлювали вибухівки на шляхах евакуації цивільних із районів бойових дій у Курській області.

Красильникова оголосили в розшук. Йому вже заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дмитро Красильников — генерал-майор Збройних сил України та командувач ОК "Північ". У роки АТО (Антитерористична операція) керував 34 батальйоном тероборони, який звільняв Торецьк від російської окупації. Також брав участь у боях за Дебальцеве.