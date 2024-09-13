РФ порушила кримінальну справу та оголосила у розшук командувача ОК "Північ"
У Росії порушили кримінальну справу та оголосили в розшук командувача ОК "Північ" Дмитра Красильникова нібито через скоєння воєнних злочинів на території Курської області РФ. Про це заявили у Слідкомі РФ, повідомляє Ділова столиця.
Так, його звинувачують у нібито скоєнні низки злочинів одразу за 9 статтями кримінального кодексу РФ, зокрема у теракті, вбивстві, навмисному знищенні чужого майна тощо.
За даними слідчого комітету, під командуванням Красильникова військові 22, 80 та 61 бригад нібито завдавали ракетних ударів по житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури, а також буцімто встановлювали вибухівки на шляхах евакуації цивільних із районів бойових дій у Курській області.
Красильникова оголосили в розшук. Йому вже заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Дмитро Красильников — генерал-майор Збройних сил України та командувач ОК "Північ". У роки АТО (Антитерористична операція) керував 34 батальйоном тероборони, який звільняв Торецьк від російської окупації. Також брав участь у боях за Дебальцеве.
На початку повномасштабного вторгнення він керував оперативно-тактичним угрупованням військ "Північ" та брав участь в оборонних боях на Луганщині та півночі країни. Тоді ж Красильников отримав звання Героя України, а також був нагороджений нагородою "Золота зірка".