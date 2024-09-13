Трюдо вважає, що Україні потрібно дозволити далекобійні удари по цілям у РФ

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Україні слід дозволити наносити удари вглиб Росії, попри погрози Москви, що це втягне Північноатлантичний Альянс у безпосередню війну з РФ. Про це передає агентство The Canadian Press, повідомляє Європейська правда.

На пресконференції в місті Сент-Анн-де-Бельвю, що в канадській провінції Квебек, Трюдо заявив, що Канада "повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї", які дозволять запобігти російським ударам по лікарнях і дитячих садках.

"(Путін. – Ред.) намагається вкрай дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який захищає всіх нас, не тільки в кожній демократії світу, але й у всіх країнах світу" , – додав Трюдо.

Канадський прем’єр підкреслив, що Україна повинна перемогти у боротьбі з російським вторгненням, інакше це заохотить інші великі країни спробувати захопити своїх сусідів.

Слова Трюдо з’явились після твердження господаря Кремля Владіміра Путіна про те, що дозвіл Україні вдаряти західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.