Кабмін затвердив проєкт держбюджету на наступний рік

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Новое время.

Згідно з проєктом, доходи бюджету очікуються на рівні 2 трлн грн, а видатки — 3,6 трлн грн.

«Пріоритет цього бюджету дуже чіткий — це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі. Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони» , — сказав Шмигаль.

За його словами, другим важливим напрямком бюджету стане соціальний захист. На соціальні програми виділять понад 400 млрд грн, зокрема на індексацію пенсій та виплату субсидій. Охорона здоров’я отримає 211 млрд грн, а на освіту буде спрямовано майже 170 млрд грн.

Третій пріоритет — підтримка регіонів і бізнесу. Передбачені дотації та субвенції для місцевих бюджетів, пільгове кредитування та гранти для підприємців. Також продовжаться програми гуманітарного розмінування та програми єОселя.