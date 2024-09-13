Сибіга та Сікорський зробили заяви щодо Українського легіону у Польщі

Переговори про формування Українського легіону наразі тривають. Українських військових, ймовірно, тренуватимуть на території Польщі. Про це заявили очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та глава українського МЗС Андрій Сибіга на пресконференції, повідомляє Новое время.

Сибіга нагадав, що в підписаній угоді між президентом України Володимиром Зеленським і премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском передбачено співпрацю обох сторін у підготовці українського військового підрозділу на польській території, який буде складатися з українських громадян-добровольців, що проживають за кордоном.

Він також зазначив, що для втілення цієї ініціативи в життя необхідно виконати низку практичних заходів на рівні оборонних відомств.



«Вони зараз на стадії фіналізації. І оскільки це чутливе питання, то після того, як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проєкт перейде в практичну площину» , — сказав Сибіга.

Сікорський підтвердив слова глави МЗС України та уточнив, що країни обговорювали питання формування Українського легіону на території Польщі з числа українців.