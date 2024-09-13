Орбан має "несподівані ініціативи" для завершення війни РФ і України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війну Росії проти України нібито не можна вирішити на полі бою, а в нього вже є «несподівані ініціативи» для досягнення миру.﻿ Цитує Daily News Hungary його інтерв'ю державному радіо, повідомляє Новое время.

За словами Орбана, нібито «"розсудлива частина країн» завжди виступала за мир. Його так звана миротворча місія, у рамках якої він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним «мала на меті змусити Захід розглянути можливість досягнення миру».

«Європейські лідери викопали собі яму, ніби це їхня війна, хоча ми не воюємо з росіянами. Це призвело до створення провоєнної Європи» , — додав угорський прем'єр.

Орбан також стверджує, що країни заходу мають нібито зрозуміти, що «це не наша війна й припинити вогонь і почати мирні переговори».

Також угорський прем'єр додав, що він має ще декілька ходів і буде «виступати з несподіваними ініціативами», які «наблизять нас на один крок до миру».

6 вересня Орбан заявив, що відсутність між Зеленським та Путіним контактів нібито «погіршує війну». Також угорський прем'єр заявляв, що їхня зустріч «звичайно, необхідна».