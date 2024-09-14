У Білому домі відреагували на погрози Путіна по ударам західною зброї вглиб Росії

Погрози російського лідера Володимира Путіна стосовно дозволу Україні бити західними ракетами по РФ є дуже небезпечною риторикою, але в цьому немає нічого нового, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан Пʼєр під час брифінгу 13 вересня, повідомляє сайт Білого дому.

Вона назвала озвучену диктатором РФ риторику "не новою для Росії та додала, що насправді це було "головним повідомленням російської пропаганди в їхній війні".

Жан Пʼєр зазначила, що війна в Україні може завершитись в момент, коли Росія виведе свої війська з України. Однак, за її словами, Білий дім не змінив позицію щодо ударів по тилах РФ.

"Політика не змінилася. Але я продовжу говорити, що президент (Джо Байден. - ред.) відданий тому, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб захищатися від агресії Росії, та щоб захищати свою демократію" , - сказала вона.

Удари ракетами США по тилах Росії

Офіційний Київ уже тривалий час просить США дозволити бити американськими ракетами по військових аеродромах у російському тилу. Це дозволить знищити стратегічну авіацію РФ, яка постійно атакує Україну балістичними ракетами і керованими авіабомбами.

Раніше США дозволили ЗСУ вражати об'єкти росіян лише на 100 кілометрів у прикордонній зоні Харківської області.

Днями президент США Джо Байден планував зустрітися з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб обговорити дозвіл ЗСУ вражати об'єкти у тилах РФ.

Однак у Білому домі заявили про незмінність позиції США щодо ударів і запевнили, що жодних великих оголошень стосовно цієї теми після зустрічі не очікується. Діалог продовжиться у непублічному форматі.

За даними ЗМІ, Путін може відреагувати на удари по території РФ численними диверсіями проти військових США.