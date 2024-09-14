Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом двомісячної давнини

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом двомісячної давнини. За словами Зеленського, тоді Трамп був дуже прихильним і розумів, як важко вижити під час війни, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв Зеленський у розмові з американським журналістом CNN Фарідом Закарією.

Зеленський також повідомив, що перш за все поділиться мирним планом з президентом США Джо Байденом.

За його словами, буде чесно і правильно поділитися цим мирним планом також з двома кандидатами на пост президента США - Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Також, багато речей залежить від Конгресу США, тому президент покаже мирний план і там.

Після цього мирний план покажуть людям.

Коментуючи останні заяви Трампа, Зеленський сказав, що не розуміє цих заяв, бо не знає, що Трамп мав на увазі.

"Але моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви - це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні.

Ці заяви, звичайно, змусили нас переживати за наших людей.

Але я мав телефонну розмову з Дональдом Трампом і він був дуже прихильним, ми мали хорошу розмову.

Йдеться про розмову близько двох місяців тому.

Він розуміє, як важко вижити під час війни і робитиме все для популяризації України. Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію".

Ще деталі: Повна версія інтерв'ю вийде в програмі "Fareed Zakaria GPS" цієї неділі на CNN.

Передісторія: