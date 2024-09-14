ISW: Українські війська зайшли в ще один район Курської області

Українські сили просунулися вперед у Глушковському районі Курської області 13 вересня, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого (на південний захід від Глушково і за три кілометри від кордону).

Російські джерела стверджують, що українські сили атакували на південний захід від Глушково в районі Нового Путі, Веселого і Медвежого (на схід від Веселого).