Росіяни атакували Одеський та Ізмаїльський райони, є руйнування

Другу ніч поспіль російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеський та Ізмаїльський райони, є руйнування від уламків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Одеська ОВА.

Внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано три споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Загиблих та постраждалих немає.

Крім того, в Одеському районі падіння уламків БпЛА на території житлового сектору спричинили загорання даху приватного будинку. Пожежу площею власноруч ліквідували господарі.

На іншій локації загорівся автомобіль та складське приміщення.

В Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих також немає.