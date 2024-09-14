Росія активізувала перекидання резервів на Вугледарський напрямок - Андрющенко

У Маріуполі фіксують значну активізацію перекидання резервів окупантів. Вони йдуть на Вугледарський напрямок, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо активізацію переміщень на Вугледарський напрямок. Загалом все Приазов’я спостерігає стрімку активізацію руху резервів саме на напрям "Вугледар - Курахове", - розповів він.

За даними Андрющенка, вантажівки з боєкомплектом та живою силою йдуть з Новоазовська через Маріуполь.

"Задля убезпечення переміщень після системної "бавовни" росіяни виставили мобільні пункти контролю та спостереження зі складу поліцаїв та військової поліції", - зазначив радник мера.

Другий напрям, за його словами, з Мелітополя через Мангуш та Нікольське в об’їзд Маріуполя на північ.

"Зафіксована колона з тралів, завантажених гусенічною військовою технікою", - додав він.

Ситуація в Маріуполі та районі

Російські війська окупували Маріуполь у лютому 2022 року. На даний момент місто напхане місцями зберігання техніки та базами для живої сили РФ, яка постійно прямує на фронт до Донецької та Запорізької областей.

Нещодавно повідомлялося, що РФ збільшила темпи підготовки окупантів на полігонах Маріуполя та району. Таку активізацію можна порівняти з ситуацією перед наступом росіян на Авдіївку.

Додамо, що буквально 13 вересня під Маріуполем було завдано удару по складу ракет для ППО окупантів.

А 11 вересня фіксувалися "прильоти" по складу та базуванню окупантів у Маріуполі та районі. Після вибухів загарбники спішно евакуювали свої сили із селища Мелекіне.