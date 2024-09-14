Беларускі Гаюн: У Білорусь знову залетів російський дрон-камікадзе

У Білорусь знову залетів російський дрон-камікадзе під час нічної атаки на Україну. У цей момент у небі була білоруська авіація, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Вночі близько 4:10 російський "Шахед" порушив повітряний простір Білорусі у районі селища Лоєв у Гомельській області. Дрон пробув у Білорусі близько 30 хвилин.

Безпілотник рухався у західному напрямку, а потім повернув на південний схід і повернувся в Україну. За даними аналітиків, "Шахед" полетів у район міста Славутич, де його помітили о 5:05.

Як зазначає моніторингова група, коли "Шахед" залетів у Білорусь, у небі над Гомельською областю чергував винищувач. Літак піднявся у небо з аеродрому "Барановичі" близько 3:40.

Варто додати, що це не вперше російські ударні дрони залітають у Білорусь під час обстрілів України. Декілька разів білоруська авіація знищувала "Шахеди".

Нічна атака ворога

В ніч на 14 вересня Росія випустила по Україні 76 дронів-камікадзе, пуски були з різних напрямків. Сили протиповітряної оборони 72 "Шахеди", ще два дрони були локаційно втрачені, а два повернулися в Росії.

У Київській області впали уламки дронів, були зафіксовані пошкодження. У Києві в Оболонському районі також виявили уламки.

В Одесі та області уламки "Шахедів" впали у кількох локаціях. На щастя, обійшлося без постраждалих.