У партії Шольца висунули ще одну мирну ініціативу щодо війни в Україні

Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютценіх запропонував створити міжнародну контактну групу для мирної ініціативи щодо війни РФ проти України, повідомляє Європейська правда.

Заяву Мютценіха наводить Tagesschau.

За його словами, німецький канцлер Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський "згодні з тим, що зараз саме час активізувати зусилля з проведення мирних переговорів, і що Росія також має бути присутня на наступному мирному саміті".

"Це також дасть можливість іншим країнам взяти активнішу участь у припиненні бойових дій", – вважає Мютценіх.

На його думку, можливими членами контактної групи могли б стати Китай, Індія, Туреччина і Бразилія.

Сам Шольц нещодавно пропонував провести ще одну мирну конференцію за участю Росії.

Ці висловлювання викликали різку критику з боку деяких інших німецьких політиків, особливо з боку правоцентристської опозиції християнських демократів, які звинуватили Шольца в тому, що він відступає від своєї підтримки України і намагається чинити тиск на Київ з метою примусити його до переговорів.

Водночас глава МЗС Німеччини Анналена Бербок скептично оцінює "мирні переговори" з Владіміром Путіним.