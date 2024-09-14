Кабмін вніс до Ради проект держбюджету на 2025 рік

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік. Головним пріоритетом є оборона, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Сьогодні, 14 вересня, на сайті парламенту був зареєстрований законопроєкт №12000 про державний бюджет України на 2025 рік. Ініціатором проєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, вчора уряд затвердив держбюджет на 2025 рік. Доходи очікуються на рівні 2 трлн гривень, а видатки - на рівні 3,6 трлн гривень.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що проєкт бюджету буде консервативним. Він зазначив, що Україна "немає жодних можливостей сильно витрачати кошти на що-небудь".

Корнієнко нагадав, що всі податки, які збирають в Україні, йдуть на військові витрати. Соціальні та інші витрати фінансуються за рахунок міжнародної допомоги. Це приблизно половина видатків бюджету.

Водночас Україні бракує доходів для фінансування армії. Цього року ця цифра становить приблизно 500 млрд гривень. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це пов'язано з тим, що в уряді очікували закінчення війни до середини 2024 року.

Бюджетна декларація

Нагадаємо, Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив витрати на безпеку та оборону основним пріоритетом бюджету.

Обсяги видатків державного бюджету на середньостроковий період на безпеку та оборону визначено на 2025 рік у сумі 2 226,8 млрд гривень; 2026 рік – 1 626,8 млрд гривень, 2027 рік – 1 532,8 млрд гривень.

Загалом видатки бюджету становитимуть: 2025 рік – 3 955,5 млрд гривень, 2026 рік – 3 788,1 млрд гривень, 2027 рік – 3 912,5 млрд гривень.

Також Кабмін пропонував відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, від яких залежать розміри соціальних виплат.

Ввечері п'ятниці, 13 вересня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. У ньому було визначено три пріоритети - оборонна здатність, фінансування захищених статей бюджету, підтримка регіонів та бізнесу.

Бюджетна процедура

Відповідно до Регламенту, уряд зобов'язаний подати проєкт бюджету наступного року до 15 вересня. Потім Кабмін має подати проєкт у Верховній Раді, після чого парламент розпочне його розгляд. Процедура передбачає три читання.

Документ має бути ухвалено у першому читанні до 20 жовтня. Основні зміни до проєкту будуть до другого читання. У другому читанні бюджет має бути прийнятий до 20 листопада, а загалом – не пізніше 1 грудня.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про держбюджет на 2024 рік 9 листопада 2023 року з доходами 1 трлн 769 млрд гривень та видатками 3 трлн 355 млрд гривень. Як заявив тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ключовий акцент бюджету – оборона та безпека, на які буде направлено більше половини всіх ресурсів бюджету – 1 трлн 685 млрд гривень.