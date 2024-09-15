П'ять ексміністрів оборони Британії закликали дозволити Україні бити Storm Shadow по РФ

П'ять колишніх міністрів оборони та екс-голів урядів Великої Британії закликали чинного прем'єра Кіра Стармера дозволити Україні використовувати свої ракети Storm Shadow для ударів углиб території Росії. Навіть без підтримки щодо цього питання з боку США. З посиланням на британське видання Sunday Times, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Зазначається, що Грант Шеппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт, Ліам Фокс і Борис Джонсон попередили прем'єр-міністра Британії, що будь-яка подальша затримка по цьому питанню підбадьорить російського диктатора Володимира Путіна.

За словами Воллеса, пише Sunday Times, якщо не вжити заходів зараз, Британія буде "умиротворювати" Кремль, а це є "невиконанням обов'язків", зокрема щодо допомоги Україні у відбиття російської агресії.

Також вказується, що Борис Джонсон заявив Стармеру, що "немає жодних підстав для зволікання".