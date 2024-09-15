Постачання боєприпасів з КНДР до РФ є критичними для України - Буданов

Серед союзників Росії найбільше проблем Україні створює Північна Корея. Про це під час зустрічі Ялтинська європейська стратегія заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє Корреспондент.

"Вони постачають величезну кількість артилерійських боєприпасів, що є критично важливим для Росії. Після таких поставок спостерігається ескалація бойових дій" , - сказав Буданов.

За його даними, з моменту прибуття корабля з Північної Кореї проходить вісім-дев'ять днів, поки боєприпаси досягнуть фронту. Потім протягом двох тижнів росіяни їх інтенсивно використовують.

"Як керівник розвідки я можу прямо сказати: те, що вони постачають там балістичні ракети, – неприємно для нас, але це не ті обсяги, а ось що стосується боєприпасів – це критично для нас" , – каже Буданов.

Він зазначив, що розвідка бачить весь маршрут: прихід корабля у порт, розвантаження, пересування залізницею тощо.