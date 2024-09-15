Нідерланди не зможуть передати Україні обіцяну систему Patriot - ЗМІ

Нідерланди не зможуть передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot через відмову від участі у постачанні одного з союзників країни. Про це пише видання NL Times із посиланням на Міністерство оборони Нідерландів, повідомляє Корреспондент.

Про намір зібрати систему Patriot для України Нідерланди оголосили наприкінці травня. У Міноборони запевняли, що країна має "основні компоненти" системи, а решту деталей мали поставити інші держави.

У червні Кайса Оллонгрен, яка на той момент обіймала посаду міністра оборони, заявила, що Нідерланди знайшли країну для сприяння у постачанні. Планувалося передати Україні радар і щонайменше три пускові установки.

Однак тепер Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що "союзник не виконав раніше взяте зобов'язання" щодо постачання. В оборонному відомстві не уточнили, про яку країну йдеться.