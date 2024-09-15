Зеленський у США може заявити про готовність заморозити деякі ділянки фронту – Bild

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США, де він планує представити свою стратегію перемоги президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу, може заявити про готовність прийняти локальне припинення вогню на певних ділянках фронту. Про це пише BILD із посиланням на власні джерела, повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією видання, Зеленський у США говоритиме про план перемоги, який у тому числі включає дозвіл використовувати західну зброю для ударів по Росії та готовність тимчасово заморозити ситуацію на деяких ділянках.

У свою чергу військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені вважає, що «Зеленський зараз хоче поставити все на карту і спробувати здійснити перелом на полі бою», що радше «вказує на відчай в Україні».

Днями Володимир Зеленський заявив, що війну в Україні можна завершити справедливо лише на сильних позиціях, тому головним завданням є максимальне зміцнення українських позицій та максимальне збільшення тиску на РФ.