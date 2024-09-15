ЗСУ отримали 18 артсистем "Богдана", закуплених Данією

Збройні сили України вже отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія. Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Глава оборонного відомства відвідав Україну в березні 2024 року. Тоді основним запитом було збільшення виробництва зброї - ракет, дронів і артилерії.

"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення (українським виробникам. - ред.) на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам" , - сказав Поульсен.

Він також зазначив, що в Україні виробляти зброю набагато дешевше, ніж виготовляти або купувати її на Заході. Також дешевше підтримувати її працездатність. З огляду на цей фактор, Данія закликає європейські країни фінансувати виробництво зброї на теренах України.

Колишній міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, у свою чергу, зазначив, що кожне українське оборонне підприємство може виготовляти більше зброї. Однак для цього потрібне достатнє фінансування.

САУ "Богдана" - українська самохідна артилерійська установка (САУ) з калібром гармати 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Її екіпаж складається з п'яти людей, установка розвиває швидкість 80 км/год і стріляє на максимальну дальність на 60 км.