Глава МЗС Польщі вважає, що Заходу не варто боятися ядерних погроз Кремля

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Заходу не слід серйозно зважати на російські погрози ядерною зброєю у рішеннях щодо зняття обмежень на застосування Україною західної зброї, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю "ЄП" у Києві.

Сікорський зазначив, що з точки зору міжнародного права аеродроми дислокації стратегічної авіації РФ, з яких злітають носії ракет, що завдають ударів по Україні, можуть вважатися легітимною ціллю, навіть якщо вони у глибокому тилу.

Він сказав, що не розуміє зволікань зі зняттям обмежень для України на застосування західної зброї, попри воєнні злочини, які скоює Росія.

"Я чую від західних журналістів про "червоні лінії" Путіна і про путінські погрози ескалацією. Але ж у нас теж є свої червоні лінії, а про них чомусь ніколи не питають. А по-друге, я не думаю, що є щось таке, чого б Путін ще не робив, але зробить у відповідь на наші дії", – сказав Радослав Сікорський.

"Я би дуже здивувався, якби він виявився настільки божевільним, щоб почати війну з НАТО. Так саме його погрози про ядерну зброю також лишаються порожніми", – додав він.

Також Сікорський висловив думку, що чоловіки-українці мобілізаційного віку не повинні були б отримувати соціальні виплати у країнах ЄС.