Командир "Ахмату" відмовився від своїх військовополонених, вони "не заслуговують на життя"

Командир чеченського підрозділу "Ахмат" та заступник начальника Головного військово-політичного управління російської армії Апті Алаудінов заявив, що Україна "може залишити собі чеченських військовополонених" — вважає, що вони "не заслуговують на життя", повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

За словами Алаудінова, він допомагатиме тільки тим землякам, які були захоплені у полон через важкі поранення.

Кадирівець каже, що йому "без різниці, що ЗСУ зроблять з військовополоненими", оскільки він "не відповідальний за тих, хто зійшов зі священного шляху".

"Вони не заслуговують на життя. Українці, залиште їх собі, вони нам не потрібні. Для мене абсолютно не має значення, що ви з ними зробите" , – сказав командир "Ахмату".

Як повiдомлялось, раніше Алаудінов захотів особисто розстрілювати пропагандистів-"воєнкорів".