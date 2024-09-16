У "Сбербанку" Росії розповіли, скільки росіяни "задонатили" на потреби ЗСУ у 2024 році

З початку року телефонні шахраї виманили у росіян 250 мільярдів російських рублів — це 2,8 мільярда доларів, повідомляє Ділова столиця.

Про це в ефірі російського ТБ заявив заступник правління "Сбербанку" Росії Станіслав Кузнєцов.

До кінця року, вважає топменеджер "Сбербанку", ця сума може сягнути 300 мільярдів рублів, тобто 3,3 мільярда доларів.

"Переважна більшість цих грошей йде в ті ж самі колл-центри. Близько 20% цих коштів йде на заробітну плату тим, хто дзвонить, ще близько 20% — це чистий прибуток власника, господаря колл-центру. Ще 15-20% йде на так званий дах, місцевій поліції, різним бандитам, які їх охороняють. Щонайменше 40% йде на фінансування ЗСУ" , — заявив Кузнєцов.

За словами топменеджера "Сбербанку", росіяни могли переказати українській армії 1,1 мільярда доларів.