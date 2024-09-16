Ситуація на Харківському напрямку: росіяни обстріляли свої підрозділи біля Агрегатного заводу

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, однак без суттєвих змін. Сили оборони України продовжують ефективно стримувати наступ російських військ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба ОТУ "Харків".

Ситуація на Харківському напрямку

Окупанти в районі села Глибоке здійснюють переміщення особового складу для поповнення втрат та ведуть інженерну розвідку для пошуку нових логістичних маршрутів.

Неподалік Лук’янців ворог нарощує систему зв’язку та проводить заходи з логістичного забезпечення.

У Вовчанську росіяни здійснили спробу доставки особового складу на автомобілях, але українські сили завдали вогневого ураження, знищивши техніку ворога. Крім того, окупанти застосували РСЗВ по власних підрозділах біля Агрегатного заводу.

Ворог на напрямку села Тихе активізував повітряну розвідку, намагаючись виявити позиції українських захисників.

Втрати РФ на Харківському напрямку

За минулу добу сталося одне бойове зіткнення, ворог завдав два авіаудари та використав 36 дронів-камікадзе для атак по позиціях ЗСУ. Сили оборони продовжують успішно знищувати живу силу і техніку окупантів.

За минулу добу ворог зазнав втрат у 85 осіб, з яких 22 були безповоротними, а 61 - санітарними. Двоє окупантів добровільно здалися в полон.

На Харківському напрямку було знищено або пошкоджено 42 одиниці техніки та озброєння противника, серед них:

три артилерійські системи,

три автомобілі,

чотири одиниці спеціальної техніки,

32 безпілотники.

Також знищено:

43 укриття для особового складу,

один склад боєприпасів,

два стартові майданчики для запуску дронів.

Протягом минулої доби Сили оборони знищили ще 1060 російських окупантів.