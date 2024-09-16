Студенти-контрактники можуть отримати у "Дії" грант на навчання

У "Дії" з'явилась можливість отримати грант на навчання від держави студентам-контрактникам, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Студенти, які вступили на контрактну форму навчання, уперше отримають фінансову підтримку від держави" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.

Гранти частково або повністю покриють вартість навчання. Розмір фінансової підтримки залежить від бала на НМТ з будь-яких двох предметів:

≥150 балів — грант 15 000 грн

≥170 балів — грант 25 000 грн

Сума гранту може збільшуватися залежно від коефіцієнта спеціальності.

Як отримати грант?

Треба оновити "Дію", у переліку документів знайти "Сертифікат на навчання", натиснути "Отримати грант", активувати грант "Дія.Підписом" до 5 листопада.

"Дія" сповістить, коли університет отримає гроші.