Як знищували російські "Шахеди" з початку вересня: статистика

З вересня 2024 року Росія застосувала 570 безпілотників проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать дані monitorwar.

Статистика використаних дронів-камікадзе "Шахед" з початку вересня 2024 року показує, що загалом застосовано 570 безпілотників, з яких збито 451, локаційно втрачено 59, досягли цілі 60. В основному, росіяни били по критичній, цивільній та військовій інфраструктурі.

Також зазначається, що за 1,5 місяця цього року було знищено в 3,5 рази більше російських дронів у порівнянні з таким же періодом 2023 року. Результативність пов’язана з новою тактикою ЗСУ. Українські FPV-дрони-перехоплювачі полюють на російські розвідувальні дрони. ЗСУ буквально збивають одні дрони за допомогою інших. Це одна з причин того, чому Росія зараз втрачає значно більше БПЛА, ніж раніше.