Генштаб: найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку

Станом на 16.00 16 вересня на фронті відбулися 99 боїв. Найбільше - на Курахівському напрямку - 26.﻿ Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Лівий берег.

Від російських обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Обстрілів ворожої артилерії зазнали Вовківка, Нова Слобода, Велика Берізка, Порохонь та Грем’яч. Авіаударів загарбники завдали по районах населених пунктів Шалигине, Нова Слобода, Річки та Новомиколаївка, скинувши 11 авіабомб. Також, за сьогодні на Курську область рф противник скинув вже 15 російських КАБів.

На Куп’янському загарбники здійснили сім штурмових дій неподалік Синьківки та Лозової. Три боєзіткнення закінчилися, ще чотири тривають.

На Лиманському ворожа армія атакувала 18 разів поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Лозової, Білогорівки та у Серебрянському лісі. Українські захисники відбили 12 атак, ще шість тривають. Також ворог завдав авіаційних ударів по Новоєгорівці та Кучерівці.

На Сіверському впродовж дня окупанти один раз безуспішно атакували у районі Івано-Дар’ївки.

На Краматорському загарбники чотири рази здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили дві атаки росіян поблизу Часового Яру, ще дві атаки тривають в районі Васюківки.

На Торецькому противник атакував 12 разів неподалік Дружби, Торецька та Залізного. Дев’ять боїв завершилися без успіху для окупантів, ще три продовжуються. Потерпає від авіаційних ударів ворога Щербинівка, на яку за сьогодні вже скинуто дев’ять КАБів.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Красний Яр. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 20 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюють.

На Курахівському ворог атакував у бік Українська, Цукуріного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Дев’ятнадцять боїв завершені, сім продовжуються.

На Времівському окупанти п’ять разів атакували позиції наших військ біля Вугледара, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки. Дві штурмові дії ворога відбили, триває три боєзіткнення.

На Оріхівському противник продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, завдає авіаційних ударів.

На Придніпровському російські загарбники двічі намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.