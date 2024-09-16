Енергетики повідомили, що у вівторок відключень світла не буде

Завтра, 16 вересня, застосовувати графіки відключення світла не планують. Однак варто обмежити споживання потужних приладів.﻿ З посиланням на ДТЕК та "Укренерго", пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"17 вересня заходи обмеження не прогнозуються" , - повідомили в "Укренерго".

Водночас в компанії закликали українців ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00.