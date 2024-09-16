Енергетики повідомили, що у вівторок відключень світла не буде
Завтра, 16 вересня, застосовувати графіки відключення світла не планують. Однак варто обмежити споживання потужних приладів. З посиланням на ДТЕК та "Укренерго", пише Каріна Левицька, РБК-Україна.
"17 вересня заходи обмеження не прогнозуються", - повідомили в "Укренерго".
Водночас в компанії закликали українців ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00.
"Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно", - додали в "Укренерго".