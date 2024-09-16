Комітет ВР підтримав загалом законопроект про заборону мобілізувати чоловіків до 25 років

Комітет з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України у понеділок, 16 вересня, одноголосно підтримав для прийняття в цілому законопроєкт № 11379-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку", повідомляє Дзеркало тижня.

Про це заявив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Згідно із законопроєктом, обмежено придатних до 25 років мобілізовувати не будуть, а ті обмежено придатні чоловіки до 25 років, яких вже встигли мобілізувати, зможуть звільнитися зі служби.

За його словами, це рішення Комітету "відкриває законопроєкту дорогу" до остаточного голосування на найближчому засіданні парламенту.

3 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про заборону мобілізації до 25 років. За основу документ підтримали 295 народних депутатів. Парламентар зі фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомляв, що дехто із народних депутатів блокував трибуну та вимагав ухвалити законопроєкт в цілому. Після чого голова парламенту Руслан Стефанчук закрив засідання Верховної Ради.