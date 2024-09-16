В Одесі відчули підземні поштовхи через землетрус у Румунії

В Одесі місцеві жителі відчули землетрус, який сьогодні стався у Румунії. Його магнітуда склала 5,3 бала за шкалою Ріхтера.﻿ З посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Повідомляється, що землетрус відчули також у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі.

Труханов зазначив, що інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила.

Землетруси в Україні відбуваються рідко, проте час від часу українські регіони відчувають їх поштовхи. Наприклад, останній помітний землетрус в Одеські області стався 14 січня 2023 року. Магнітуда цього землетрусу становила близько 4,6 бала за шкалою Ріхтера. Поштовхи відчували жителі Одеси, а також частково жителі сусідніх регіонів. Тоді джерело землетрусу також знаходилося у Румунії, в сейсмічно активній зоні Вранча, яка час від часу викликає поштовхи в Україні.

Вчені зазначають, що зона Вранча є головним джерелом землетрусів, що найчастіше відчуваються в Україні, особливо в південно-західних областях.