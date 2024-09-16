Лукашенко підписав указ про помилування ще 37 політв'язнів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у понеділок підписав указ про помилування 37 білоруських політв’язнів, які відбували покарання за злочини «екстремістської спрямованості».﻿ З посиланням на білоруську службу Радіо Свобода, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що серед помилуваних - шість жінок. Також серед звільнених є люди пенсійного віку та тяжко хворі.

У пресслужбі Лукашенка звільнення політв’язнів назвали «ще одним жестом гуманності з боку держави», заявивши, що усі помилувані «розкаялися та пообіцяли вести законослухняний спосіб життя». Стверджується, що помилування приурочене до Дня національної єдності, яке відзначається 17 вересня.

Це вже четвертий указ Лукашенка про помилування політв’язнів із липня цього року. На початку липня були звільнені 18 опозиціонерів, у серпні – 30 ув’язнених за участь у масових протестах 2020 року та інші «злочини протестної спрямованості».