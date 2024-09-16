В РФ провели рейд на ринках, громадянам із російським паспортом вручили повістки

У російському місті Красноярськ силовики влаштували рейд на місцевих ринках – шукали нелегальних мігрантів. При цьому громадянам із паспортом РФ вручили повістки у військкомат, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявило головне слідче управління слідчого комітету Росії у Красноярському краї й республіці Хакасія.

За результатами рейдів у Центральному й Радянському районах міста силовики затримали 520 осіб, 417 із них – іноземці. Їх доправили до відділку поліції для перевірки, ідеться в повідомленні.

Затриманими виявилися громадяни Узбекистану, Азербайджану, Таджикістану й Киргизстану.

Окрім того, 92 чоловіків із російським громадянством отримали повістки у військкомат, щоб стати на військовий облік.

Слідчий комітет Росії у червні заявляв, що залучив до війни проти України 30 тис. мігрантів. 10 тис. нелегалів скерували на фронт.