Санду в прямому ефірі застав землетрус

Мешканці Молдови сьогодні, 16 вересня, увечері відчули землетрус — президентка Мая Санду була змушена перервати свою відповідь під час прямоефірного інтерв’ю, коли у студії відчули підземні поштовхи﻿. З посиланням на телеканал Moldova 1, якому Санду давала інтерв'ю, повідомляє Ділова столиця.

Під час відповіді Санду на питання ведучої починає дрижати студія. Президентка Молдови реагує шоком і замовкає з усмішкою на обличчі.

При цьому поштовхи у студії ведуча коментувала словами "Ух ти! Ух ти! У нас щось цікаве відбувається. У нас прем'єра землетрусу в прямому ефірі".

Сам землетрус стався у Румунії. Його магнітуда становила 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

За даними Newsmaker, Румунський інститут фізики Землі з'ясував, що підземні поштовхи зафіксували о 17:40. Епіцентр залягав на глибині 140 км.