Мінкульт вніс до "чорного списку" режисера фільму "Росіяни на війні"

Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло російсько-канадську режисерку Анастасію Трофімову, яка зрежисувала фільм "Росіяни на війні", до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України﻿. З посиланням на Міністерство культури, повідомляє Ділова столиця.

"Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло російсько-канадську режисерку Анастасію Трофімову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Колишню працівницю пропагандистського каналу "Russia Today" внесли до цього списку, зокрема за документальний фільм "Росіяни на війні" ("Russians at War"), який вона зрежисувала" , — йдеться в повідомленні.

В Мінкульті зазначили, що показ стрічки на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) обмежили. Після першого сеансу фільм було знято з програми через заходи безпеки у відповідь на обурення Конгресу українців Канади, українських та іноземних урядовців.

"Фільм поширює російську пропаганду та демонструє неприйнятну нейтральність щодо війни Росії проти України. Це пропагандистське кіно не приділяє належної уваги звірствам, скоєним Росією під час вторгнення, і не визнає їх. Фільм також просуває ідею, що ця війна є "конфліктом двох братніх народів", і що росіяни нібито так само є її жертвами, як і українці, що є неприйнятним в умовах реальних подій, які відбуваються в Україні. Кожен подібний продукт, який спотворює реальність чи знімає відповідальність з агресора, є загрозою для всіх, хто бореться за свою свободу та гідність" , — підкреслили у відомстві.

Анастасія Трофімова стала 233-ю в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Нагадаємо, пропагандистську стрічку "Росіяни на війні" показали на Венеційському кінофестивалі.