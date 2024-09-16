У Раді відповіли на заяву Токаєва про "непереможність Росії"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що Росія нібито непереможна на полі бою й Україна "втратила хороший шанс" укласти перемир'я. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко назвав ці заяви міфом, повідомляє Ліга.net.

Він нагадав, що Росія зазнавала поразки у багатьох битвах: Кримській війні 1865 року, російсько-японській війні 1905 року, Першій світовій війні, радянсько-польській війні 1920 року, афганській війні 1979-1989 років, війні проти Ічкерії в 1996 році тощо.

"Заява про непереможність Росії – це міф... Україна вже завдала РФ низку поразок під Києвом, Харковом, Херсоном" , – сказав народний депутат.

Говорячи про "хороший шанс для перемир'я" Токаєв згадав "Стамбульські угоди". Проте Мережко зазначив, що це також міф, адже в процесі переговорів не було укладено жодних угод чи домовленостей.

Натомість нардеп порадив президенту Казахстану думати про безпеку власної країни, адже вона, на його думку, перебуває під загрозою.

"Росія може спробувати анексувати північ Казахстану або навіть увесь Казахстан під приводом "захисту російськомовного населення". Заклики до анексії території Казахстану вже давно лунають в Росії, починаючи ще з Солженіцина" , – сказав він.

Мережко зазначив, що казахське суспільство дедалі більше усвідомлює, що врятувати незалежність країни від РФ може лише перемога України над російським агресором. Тобто, на за його словами, перемога України – це "національний інтерес Казахстану" і президент мав би це розуміти й робити все, щоб не перетворити країну на "хаб Росії для обходу західних санкцій".