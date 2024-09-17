Російські втрати у війні перевалили за 635 тисяч у живій силі

Оборонці України за минулу добу відмінусували 1 020 російських загарбників, спалили 6 артилерійських систем та 2 танки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 635 880 (+1 020) осіб,

танків – 8 685 (+2) од,

бойових броньованих машин – 17 077 (+6) од,

артилерійських систем – 18 129 (+6) од,

РСЗВ – 1 188 (+1) од,

засобів ППО – 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 329 (+66) од,

крилатих ракет – 2 592 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 739 (+27) од,

спеціальної техніки – 3 091 (+1) од.

Дані уточнюються.