DeepState: ЗСУ відновили положення біля Торського на Донеччині

Українські військові відновили положення біля Торського Донецької області.

Про це повідомляє﻿ DeepState.

Водночас росіяни мають просування біля Колесниківки (Куп'янський напрямок), Невського , Новосадового (Лиманський напрямок), Новогродівки, в Гродівці (Покровський напрямок.) та Желанному Першому (Курахівський напрямок).

Раніше DeepState повідомляв, що окупанти просунулися﻿ біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українську.