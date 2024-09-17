DeepState: ЗСУ відновили положення біля Торського на Донеччині
Українські військові відновили положення біля Торського Донецької області.
Про це повідомляє DeepState.
Водночас росіяни мають просування біля Колесниківки (Куп'янський напрямок), Невського , Новосадового (Лиманський напрямок), Новогродівки, в Гродівці (Покровський напрямок.) та Желанному Першому (Курахівський напрямок).
Раніше DeepState повідомляв, що окупанти просунулися біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару, у Спірному та Українську.