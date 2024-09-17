СБУ викрила агентурну мережу російської розвідки у Запоріжжі
Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила агентурну мережу російської розвідки, яка діяла на Запоріжжі. Зловмисники готували координати для повітряних ударів по військовій та критичній інфраструктурі регіону, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал СБУ.
Що сталось
Серед пріоритетних цілей ворога були системи протиповітряної оборони (ППО), пункти дислокації Сил оборони, а також підприємства оборонно-промислового комплексу.
Зокрема ворога цікавили маршрути переправлення української зброї та боєприпасів на передову.
Агентами воєнної розвідки ворога виявились двоє жителів Запоріжжя. Один із них - співробітниця стратегічного оборонного заводу, яка передавала росіянам інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала.
Інший агент шпигував за підрозділами Збройних сил України (ЗСУ) та був спійманим на гарячому. Для збирання даних він обходив місто й випитував необхідну інформацію під час побутових розмов.
Під час обшуків були виявлені мобільні телефони й комп'ютерна техніка, що мали докази роботи на ворога.
Що загрожує
Обидвом агентам повідомили про підозру за:
- ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
- ч. 3 ст. 114-2 - несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.
Обидвом загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що СБУ нещодавно спіймала російського агента у Чернігівській області, який готував диверсії на залізниці та наводив російські ракети на Чернігів.