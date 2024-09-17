У Росії вирішили створити аналог супутникового інтернету Starlink

Створення російського аналога супутникового інтернету Starlink Ілона Маска коштуватиме 445 млрд руб. (4,89 млрд дол), повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За реалізацію проєкту відповідатиме компанія "Бюро 1440", яка має до 2030 року вивести на орбіту 292 нових супутників. Усього ж їй належить запустити 383 супутники, у тому числі 91 апарат на заміну тих, що виходять з ладу.

Витрати на запуск 12 тис. супутників у SpaceX оцінювали у 10 млрд дол.

Передбачається, що угруповання супутників буде створено в першу чергу за рахунок коштів самої компанії, яка повинна направити на це 329,06 млрд руб. Ще 116 млрд руб (1.27 млрд дол) будуть виділені з бюджету: 37,5 млрд руб (0,4 млрд дол) — у вигляді пільгових кредитів на створення супутників, 17,3 млрд руб (0,2 млрд дол) — як субсидії на запуски ракет і 61,2 млрд руб (0,67 млрд дол) — на виведення супутників на низьку навколоземну орбіту. Тільки 2025 року "Бюро 1440" отримає з федерального бюджету понад 37 млрд руб.

Зазначається, що мета проєкту — збільшити частку домогосподарств, яким доступний високошвидкісний широкосмуговий доступ в інтернет, до 97% до 2030 року та до 99% — до 2036-го.

У 2023 році "Бюро 1404" провело перші запуски своїх тестових супутників Rassvet. Зараз швидкість передачі даних на пристрій становить 12 Мбіт/с, а затримка – 41 мілісекунду.

Повідомляється, що у травні компанія підписала угоду про співпрацю з "Аерофлотом" та РЖД щодо надання Wi-Fi на борту російських літаків та поїздів з 2028 року.