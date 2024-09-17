Трамп вперше розповів подробиці другого замаху

Колишній президент США Дональд Трамп уперше детально розповів про спробу замаху на нього, яка сталася в неділю. Він висловив подяку співробітникам Секретної служби США, правоохоронним органам і свідку, чиї дії допомогли затримати підозрюваного, пише Валерия Полищук, РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Трамп повідомив, що інцидент стався, коли він грав у гольф із друзями в спокійний недільний ранок. Раптом було почуто постріли, схожі на кулі.

"Секретна служба відразу зрозуміла, що це постріли, і швидко забезпечила мою безпеку" , - розповів він.

За його словами, один з агентів Секретної служби помітив ствол зброї в кущах і відкрив вогонь по підозрюваному, запобігши подальшій загрозі. Трамп особливо відзначив дії свідка, який сфотографував автомобіль стрільця, що дало змогу поліції швидко знайти і затримати його.

"Громадянка виконала феноменальну роботу. Жінка. Я маю на увазі, хто б міг подумати, якби можна було зробити тисячу таких знімків, скільком людям вистачило б мізків простежити за ним і сфотографувати задню частину його вантажівки, щоб у підсумку отримати, а ключем були права" , - заявив він.

Трамп похвалив усіх учасників операції.

"Секретна служба і правоохоронні органи виконали видатну роботу. Людина за ґратами, і, сподіваюся, залишиться там надовго" , - зазначив він.

Друга можлива спроба вбити Трампа

У неділю, 15 вересня, на Дональда Трампа, ймовірно, було скоєно замах. Під час гри в гольф у його клубі Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч (штат Флорида) поруч з експрезидентом пролунали постріли.

Підозрюваним у цьому інциденті є 58-річний житель Гаваїв Райан Раут, який був затриманий невдовзі після події.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден після можливого нападу доручив посилити безпекові заходи для захисту Дональда Трампа.